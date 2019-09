Evento em BH discute o poder de fazer a diferença na internet

Expectativa do evento é atrair cerca de 3 mil pessoas de 15 países até amanhã no Palácio das Artes (foto: Leandro Couri/em/d.a press )

Como gerar valor para o cliente e ser relevante na internet? Esse é um dos temas que estão sendo discutidos no Fire Festival, um dos maiores eventos de empreendedorismo, marketing e cultura digital da América Latina. O evento, que prossegue até amanhã (14), no Palácio das Artes, reúne marcas e profissionais influentes da internet para destacar as oportunidades que a internet oferece para quem deseja empreender e as estratégias para bombar os negócios no mundo digital.





07:06 - 30/08/2019 Banco poderá publicar balanço só na internet CEO e cofundador da Hotmart, João Pedro Resende, destacou a importância da inovação nos negócios e sobre a jornada que o usuário digital produz até chegar ao universo da empresa. “Para gerar valor, é importante entendermos a jornada do usuário e identificar onde existem barreiras ou pontos de fricção”, disse. Além disso, ele destacou as vantagens de se criar um negócio digital, como estrutura, escalabilidade e gestão de conteúdo para usuário.



''Como dica de uma amiga, vim para agregar mais conteúdo em minha carreira profissional em meio a tantos palestrantes que acompanho em minhas plataformas sociais'' .Thais Dias, 31 anos, publicitária



Segundo a organização, ao longo dos três dias são esperadas 3 mil pessoas de 15 países para mais de 70 sessões de conteúdo entre palestras, bate-papos e oficinas. De acordo com Flávio Guimarães, gerente de Eventos da Hotmart, o Fire é focado no empreendedorismo e na educação, perpassando por conteúdos mais inspiracionais com grandes marcas para quem quer empreender na internet. “Pelo quinto ano seguido, somos muito orgulhosos por esse evento em BH. Já recebemos mais de 8 mil pessoas nessas cinco edições. Este ano, temos representantes de 100% dos estados brasileiros, num total de 3 mil pessoas, e mais de 15 países, considerado um evento de escala global”, ressalta.





Entre os principais assuntos debatidos estão questões como empreendedorismo digital, criação de conteúdo, comportamento do usuário na rede e educação digital. Para isso, o Fire Festival reúne influenciadores digitais como KondZilla, Whindersson Nunes e Lú Ferreira, conhecida como Chata de Galocha; empresas como LinkedIn, Duolingo, Twitter, Magazine Luiza, Faber Castell, Reserva; e personalidades como Mauricio de Sousa, Barbara Oakley, escritora do best-seller do New York Times Learning how to learn, Luiz Pondé, Paulo Cuenca, entre outros. “É um mix entre experiência, networking e conteúdo de qualidade”, pondera Flávio Guimarães. O festival conta também com diversos especialistas em tendências e informações sobre marketing e redes sociais.





OPORTUNIDADE





O gerente de eventos acredita que o festival é uma possibilidade de as pessoas enxergarem o mercado digital como um complemento de renda ou até como uma troca de carreiras, sabendo empreender digitalmente. “Em um cenário de instabilidade e desemprego, a internet pode se tornar uma nova possibilidade de trabalhar e empreender”, afirma. Segundo ele, esse processo de entrada no mercado de negócios digitais em meio à crise é uma possibilidade de ampliar leques de oportunidades. “As possibilidades dentro da internet são infinitas e as pessoas só precisam de um start para começar”, pontua.





A publicitária Thais Dias, de 31 anos, acredita, que por estar entre pessoas com a mesma visão de negócios e influenciadores que ela segue nas redes sociais, o evento é uma chance de aumentar o networking. “Como dica de uma amiga, vim para agregar mais conteúdo em minha carreira profissional em meio a tantos palestrantes que acompanho em minhas plataformas sociais”, comenta.





Já o jornalista Marcelo Asty, de 27, conta que sempre frequenta eventos de marketing digital, como forma de desenvolver habilidades para acompanhar a demanda do mercado e quis se aventurar em uma nova atmosfera. “Uma das palestras que tive a oportunidade de assistir me deu bastante ideia para aplicar no meu trabalho”, salienta.





Com foco no empreendedorismo e educação, o Fire tem mais de 70 sessões de conteúdo





MERCADO LOCAL





Outra experiência no evento para debater a valorização do mercado regional foi a montagem de uma feira de produtos produzidos por mineiros, no Parque Municipal. “Dentro desses espaços de convivência e fomentação cultural, as pessoas podem também levar um pouco de Minas para o resto do Brasil e do mundo”, frisa Guimarães.





Um desses expositores é o arquiteto e designer Felipe Martins, de 35, sócio da Made in Beagá, loja que trabalha com produtos diversos com a temática de Belo Horizonte, sempre com alguma referência da cidade. “Era uma demanda dos organizadores. Acho que vai ser bem rico em termos de troca, de as pessoas conhecerem um pouco mais do nosso trabalho com produtores locais. Sempre valorizar de onde viemos e colocar Belo Horizonte no auge”, destaca. Apesar dos ingressos esgotados, a edição para 2020 já está com inscrições abertas para cadastro e oportunidade de comprar ingressos para a próxima edição com condições especiais.





* Estagiário sob a supervisão da editora Teresa Caram

















saiba mais





Fire Sessions





Em comemoração à 5ª edição do Fire Festival, Belo Horizonte recebe a Fire Sessions, encontro que pretende debater temas da atualidade com foco no futuro. O evento está sendo realizado na A Central até hoje (13) e já recebeu nomes como Bela Gil, Whindersson Nunes, Cris Arcangeli, Marcelo Tas, Zeca Camargo e Alexandre Herchcovitch, entre outros. Nesta edição, a programação se divide em quatro campos: gastronomia, empreendedorismo, entretenimento e moda. Hoje, a conversa traz uma reflexão sobre o impacto do que vestimos e sobre produção sustentável, consumo responsável e o futuro das imagens na moda. Entre os convidados estão Alexandre Herchcovitch, André Carvalhal, Luiza Ferraz e Cris Guerra.