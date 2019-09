BC do Peru decide manter taxa básica de juros em 2,50%

O Banco Central do Peru decidiu hoje manter a taxa básica de juros em 2,50%. Em comunicado, ele afirma que em agosto a taxa de inflação na comparação anual e os indicadores de tendência ficaram dentro da meta, enquanto a expectativa de inflação em 12 meses recuou a 2,30%. Além disso, os indicadores de atividade econômica primária mostraram desempenho negativo no primeiro semestre, mas isso começou a ser revertido desde julho.



Há ainda riscos para a atividade econômica mundial e uma alta volatilidade nos mercados financeiros por causa das tensões comerciais, diz o BC peruano. Nesse quadro, os dirigentes consideraram apropriado manter a política monetária "expansiva", dizendo que estão atentos a novas informações sobre a inflação e seus determinantes para avaliar eventuais ajustes.



A próxima reunião de política monetária do BC peruano será em 10 de outubro, informa ainda a nota.