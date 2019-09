Opep diz que cumprimento de cortes na oferta de petróleo foi de 136% em agosto

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) informou hoje que o cumprimento dos cortes na produção do grupo e de países aliados foi de 136% em agosto, após reunião técnica do Comitê de Monitoramento Ministerial Conjunto (JMMC, na sigla em inglês) em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.



Desde o início do ano, a Opep e outros grandes produtores, incluindo a Rússia, têm procurado reduzir sua produção combinada em 1,2 milhão de barris por dia, como parte de um acordo selado no fim de 2018.



Em comunicado, a Opep diz que países que não atingiram suas metas de corte na oferta prometeram chegar a 100% de cumprimento. Com informações da Dow Jones Newswires.