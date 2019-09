Senadores dizem que há acordo para votar PL das teles nesta quarta no plenário

Senadores dizem que há acordo para votar, ainda nesta quarta-feira, 11, o projeto que atualiza o novo marco legal das telecomunicações no País no plenário. A proposta foi aprovada pela manhã na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado.



Parlamentares e técnicos do governo ouvidos pelo Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, afirmaram que o projeto será votado nesta quarta sem alterações, o que permite o texto seguir direto para sanção presidencial.