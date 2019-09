Economia formaliza pagamento antecipado do BNDES ao Tesouro

O Diário Oficial da União (DOU) publica nesta quarta-feira, dia 11, dois despachos do Ministério da Economia que autorizam a liquidação antecipada de dois contratos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com a União. Os documentos confirmam a antecipação de pagamento de parcelas da dívida do banco ao Tesouro Nacional, mas não especificam os valores.



No início do mês, porém, o BNDES aprovou a devolução antecipada de uma parcela extraordinária de R$ 40 bilhões da dívida com a União. O montante faz parte dos R$ 126 bilhões pedidos pelo Ministério da Economia para serem devolvidos neste ano. Em maio, o BNDES já havia devolvido uma parcela de R$ 30 bilhões à União.