China isenta 16 produtos dos EUA de tarifas extras, antes de novas negociações

A China vai isentar 16 tipos de produtos da primeira rodada de tarifas extras a importações dos Estados Unidos, informou a imprensa chinesa nesta quarta-feira. A isenção entrará em vigor no próximo dia 16 e valerá por um ano, segundo comunicado da Comissão de Tarifas Alfandegárias do Conselho Estatal do país.



Os produtos isentos incluem uma série de medicamentos e inseticidas. Outros bens estarão sujeitos à restituição de tarifas que já foram pagas.



A isenção, que já vinha sendo considerada desde maio, ocorre antes de representantes dos EUA e China se reunirem em Washington, em outubro, para uma nova rodada de negociações comerciais.



Medidas



No Twitter, o editor-chefe das edições em inglês e mandarim do jornal chinês Global Times, Hu Xijin, publicou hoje que a China deve "introduzir importantes medidas para aliviar o impacto negativo da guerra comercial". Segundo Hu, as medidas irão "beneficiar algumas empresas" chinesas e americanas.