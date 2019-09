Acumulações marginais atraem petroleiras sem tradição no setor de petróleo

Quatro empresas levaram áreas de acumulações marginais na bacia do Recôncavo, durante o primeiro ciclo de oferta permanente de blocos promovido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).



Na concorrência pelos blocos do setor SREC-T4, saíram vencedoras as empresas Creative Energy (R$ 1,71 milhão), Petromais (R$ 337 mil), Brasil Refinarias (R$ 144 mil) e Great Energy (R$ 315 mil).



Nenhuma dessas empresas possui tradição na indústria de petróleo no Brasil.



Já os blocos de acumulações marginais da Bacia do Espírito Santo atraíram duas empresas, Petromais e Lagoa Parda Sul, que juntas pagaram R$ 3,02 milhões.



A ANP faz o leilão nesta terça-feira de nove setores com áreas para a exploração de petróleo e gás e mais cinco já em fase madura, onde a produção entrou em fase de declínio.



Esse é o primeiro ciclo de uma nova modalidade de licitação, de oferta permanente, em que são oferecidas áreas que chegaram a ser leiloadas no passado e foram devolvidas pelas empresas petroleiras ou que foram oferecidas em outras concorrências sem que tenham sido arrematadas.