Projeta-se recuperação da atividade a partir de setembro, diz SPE

Apesar de manter a previsão de crescimento da economia neste ano em 0,8%, a Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia projeta recuperação da atividade a partir de setembro deste ano. De acordo com boletim divulgado nesta terça-feira, 10, a melhora é esperada como resposta dos efeitos dos cortes de juros, da elevação da confiança e início das liberações de recursos do saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).



"Embora a projeção para o crescimento da atividade no terceiro trimestre tenha sido reduzida, a melhora das estimativas para o último trimestre de 2019 compensou a piora dos indicadores referentes ao trimestre atual", afirma a SPE no texto.



Para o terceiro trimestre, a projeção é de alta de 0,7% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior.



A secretaria ressalta ainda que o cenário externo sob "estresse cada vez mais nítido" e com redução nas projeções de crescimento mundial, somado à baixa produtividade interna e à situação fiscal deteriorada são os componentes de maior risco à economia brasileira.