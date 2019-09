Safra 2019 será de 239,8 milhões de toneladas, 5,9% maior ante 2018, diz IBGE

A safra agrícola de 2019 deve totalizar 239,8 milhões de toneladas, uma alta de 5,9% em relação ao resultado de 2018, o equivalente a 13,3 milhões de toneladas a mais. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de agosto, divulgado nesta terça-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Em relação ao levantamento de julho, houve elevação de 108,1 mil toneladas na estimativa para a produção deste ano.



Área colhida



Segundo o IBGE, os produtores brasileiros devem colher 62,9 milhões de hectares na safra agrícola de 2019, uma elevação de 3,2% em relação à área colhida em 2018, o equivalente a 1,9 milhão de hectares a mais.



O resultado ficou estatisticamente estável (0,0%) em relação ao previsto no levantamento referente a julho, divulgado no mês passado, o equivalente a 15.988 hectares a menos.



A área a ser colhida de soja em 2019 será 2,3% maior que a de 2018, enquanto a de milho deve crescer 6,8%.



Por outro lado, a área de arroz encolherá em 10,3%.