Fitch e S&P dão rating 'BB-' para emissão da Petrobras; Moddy's dá nota 'Ba2'

As três grandes agências de rating globais deram nesta tarde suas notas para a emissão no exterior anunciada nesta segunda-feira, 9, mais cedo pela Petrobras. Fitch e S&P; deram o rating "BB-" para a operação, enquanto a Moody's deu a classificação Ba2.



Na prática, a nota da Moody's fica um degrau acima daquelas dadas por Fitch e S&P;, e são as mesmas dos ratings corporativos da Petrobras em cada agência.



A emissão está condicionada a uma oferta de troca de títulos por novos, com vencimento em janeiro de 2030, que oferecerão rendimento igual aos títulos do tesouro dos Estados Unidos, mais um prêmio de 3,22% ao ano.



Os títulos que podem ser trocados têm vencimento entre 2023 e 2029, com taxas entre 5,750% a 8,750% ao ano.