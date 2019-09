Apas espera que vendas no varejo alimentar subam 3,26% com Semana do Brasil

A Associação Paulista de Supermercados (Apas) espera que as vendas no varejo alimentar subam 3,26% em setembro, estimuladas pela campanha da Semana do Brasil, que acontece desde a última sexta-feira e vai até o dia 15.



"Para a entidade, essa é uma oportunidade de conquistar novos clientes, fidelizar os consumidores, oferecer produtos diferenciados, descontos exclusivos e, com isso, atrair parcela do público que não costuma adquirir itens fora dos habituais nesse período", afirmou o presidente da Apas, Ronaldo dos Santos.



A Semana do Brasil foi idealizada pelo governo federal e encampada por entidades varejistas, como o Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV).



A promessa é dar benefícios reais aos consumidores, como descontos, promoções e produtos exclusivos, com o objetivo de estimular a economia.