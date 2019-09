Reservas internacionais da China sobem a US$ 3,107 tri em agosto

As reservas internacionais da China avançaram em agosto ante julho, segundo dados publicados pelo Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês). O volume de reservas mostrou acréscimo de US$ 3,48 bilhões em agosto em relação ao mês anterior, a US$ 3,107 trilhões. O resultado do mês passado surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda de US$ 1 bilhão nas reservas.



O regulador cambial chinês afirmou, em comunicado separado, que o aumento nas reservas aconteceu em decorrência de uma leve valorização do índice do dólar e de ganhos de preços em ativos de bônus de outros grandes países.



Porta-voz da Administração Estatal de Câmbio, Wang Chunying disse que os fluxos de saída de capital ficaram equilibrados em agosto. Embora o crescimento global sofra pressão de baixa, a China tem capacidade de conter choques externos e manter o câmbio em grande medida estável, continuou a porta-voz.



Em agosto, o índice do dólar teve leve valorização e a divisa americana subiu mais de 3,5% frente ao yuan, segundo a provedora de dados Wind.