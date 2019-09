Inflação em 12 meses está em patamar confortável, avalia IBGE

A taxa de inflação acumulada em 12 meses pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) está em patamar "confortável", a despeito da aceleração em relação ao patamar de julho, avaliou Pedro Kislanov da Costa, gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



"Se você for pegar o IPCA de 12 meses, ele está dentro da meta oficial, dentro do patamar confortável", lembrou Kislanov, referindo-se à meta de inflação de 4,25% para 2019, estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e perseguida pelo Banco Central (BC).



A inflação em 12 meses passou de 3,22% em julho para 3,43% em agosto.



O IPCA de agosto de 2019 foi de 0,11%, contra uma deflação de 0,09% registrada em agosto de 2018.



A taxa do IPCA em 12 meses acelerou por conta da influência da greve de caminhoneiros em agosto de 2018, acrescentou Kislanov, lembrando que a deflação de agosto do ano passado sofreu influência de um ajuste dos preços após avanços exacerbados percebidos no pós-greve.