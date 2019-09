Sindicato recorre à Justiça contra nomeação de gerente de comunicação do IBGE

O sindicato dos empregados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Assibge - Sindicato Nacional, recorreu à Justiça para impedir a nomeação de Alex Campos na gerência de Comunicação Social do instituto.



Segundo o sindicato, "Alex Campos é um dos donos e principal nome de uma empresa de consultoria privada de comunicação que assessora veículos de jornalismo e mídia, além de apresentar um programa diário na Rádio JB FM, o que é incompatível com o regime de dedicação integral do seu cargo", como informou em comunicado.



A entidade alega que a nomeação ofende a Lei do Conflito de Interesses na Administração Pública Federal (nº 12.813/2013). Diz ainda que o desempenho simultâneo de funções profissionais nos setores privado e público infringe o primeiro dos princípios fundamentais de estatísticas oficiais da ONU, que trata da igualdade de acesso, o que confere confiabilidade às informações produzidas pelo órgão oficial de estatística.



"A nomeação de Alex Campos ocorreu num contexto de intervenção do governo no IBGE, justamente em meio aos debates sobre os cortes orçamentário e do questionário do Censo 2020, depois que a equipe de comunicação da casa foi substituída por uma empresa do Ministério da Economia", traz o comunicado.



Procurado, via assessoria de imprensa, Alex Campos ainda não apresentou posicionamento.