Correção: Petrobras eleva preços da gasolina em 1,33% e do diesel em 2,5%

A nota enviada anteriormente contém uma incorreção no preço médio do diesel. O novo preço médio é de R$ 2,159/litro, e não de R$ 2,142/litro como foi informado. Segue o texto corrigido.



A Petrobras elevou o preço médio da gasolina nas refinarias em 1,33%, para R$ 1,701 por litro. O novo valor representa uma alta de R$ 0,02 por litro. O combustível permanecia sem alteração desde o último dia 28 de agosto.



Desta vez, a estatal também elevou o preço do diesel, que estava estável desde o dia 1º de agosto.



A alta foi de 2,5%, para o preço médio de R$ 2,159/litro. O novo valor representa alta de R$ 0,0525 por litro.



Os números foram divulgados no site da empresa, nesta quinta-feira, 5.