Semana do Brasil vem em boa hora, em mês que não tem fortes vendas, diz Abras

O presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Sanzovo Neto, considera que a criação da Semana do Brasil veio em boa hora, num mês que não tem tradição de fortes vendas. Do dia 6 até 15 de setembro, várias empresas estão comprometidas a se engajar em ações promocionais para oferecer descontos aos consumidores.



Idealizada pelo governo federal, a Semana do Brasil pretende se consolidar, nos próximos anos, como data permanente no calendário anual de vendas, a exemplo do que aconteceu com a Black Friday.



No caso dos supermercados, a orientação acordada com o governo é de oferecer descontos especiais nas lojas e cada rede tem a liberdade de fazer sua promoção e oferecer brindes personalizados para seus clientes, segundo a Abras.



"Essa união do poder público com a iniciativa privada em prol de uma grande ação como a Semana do Brasil, que tem o objetivo de impulsionar o consumo interno, é muito importante para movimentar a economia, e trará benefícios para todos: governo, empresários e consumidores", afirmou Sanzovo.



A campanha faz parte de uma série de medidas que fizeram com que a Abras mantivesse suas projeções de crescimento de 3% nas vendas em 2019.



"Todas essas medidas representam uma dose extra de otimismo para o setor supermercadista em relação aos próximos meses, e nos impulsiona a acreditar em um final de ano mais promissor", disse Sanzovo.