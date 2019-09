Não há lógica técnica a vinculação da pensão ao salário mínimo, diz secretário

O secretário de Previdência do Ministério da Economia, Leonardo Rolim, afirmou nesta quinta-feira, 5, que não há lógica técnica a vinculação das pensões ao salário mínimo, algo que classificou como uma das muitas "jabuticabas" do País. "Não conheço nenhum outro País além do Brasil que tem essa vinculação. É uma das muitas jabuticabas que existe no nosso sistema previdenciário. Não tem lógica técnica", disse Rolim, durante a Conseguro, evento do setor de seguros que acontece em Brasília.



Afirmou, contudo, que isso faz parte da discussão democrática embora a desvinculação das pensões ao salário mínimo fosse um ponto "muito importante".



"Temos de olhar pelo lado positivo. Foi aprovado um texto muito poderoso sob o ponto de vista fiscal, que traz mudanças muito importantes no nosso sistema previdenciário", acrescentou Rolim.



*A repórter viajou a convite da CNSeg