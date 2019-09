Investimentos crescem 1% em julho ante junho, diz Ipea

Os investimentos na economia cresceram em julho, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O Indicador Ipea Mensal de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, medida dos investimentos no Produto Interno Bruto) subiu 1% em relação a junho, na série com ajuste sazonal.



Na comparação com julho do ano passado, o indicador avançou 0,4%. No acumulado em 12 meses, o ritmo de crescimento dos investimentos perdeu fôlego, passando de uma alta de 4,3% em junho para 3,1% em julho.



A FBCF é composta por três segmentos: máquinas e equipamentos, construção civil e outros ativos fixos. Na passagem de junho para julho, o componente de máquinas e equipamentos aumentou 1,2%, devido a um crescimento de 1,9% no consumo de bens nacionais e a um avanço de 5,4% na importação desses produtos.



O componente da construção civil subiu 1,1% em julho ante junho, enquanto os outros ativos fixos tiveram expansão de 1%.



Em relação a julho de 2018, máquinas e equipamentos encolheram 2,9% em julho deste ano, em função de uma perda de 24,7% das importações, embora o consumo de bens nacionais tenha crescido 14,8%.



Segundo o Ipea, o tombo nas importações de máquinas e equipamentos foi provocado pela base de comparação inflada pela importação de plataformas de petróleo em julho do ano passado.



O componente da construção civil teve elevação de 2,4% em relação a julho de 2018, e os outros ativos fixos subiram 3,8%.