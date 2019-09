Inadimplência cai 1% em agosto ante julho e 3,2% em 12 meses, diz Boa Vista

A inadimplência do consumidor brasileiro caiu 1% em agosto ante julho, de acordo com dados da Boa Vista que descontam os efeitos sazonais. Já na comparação com o mesmo período de 2018, houve alta de 1,3%. O indicador acumula queda de 4% no ano e de 3,2% em 12 meses.



A Boa Vista ressalta que o índice tem oscilado nos últimos meses, com queda em junho e avanço em julho, mas que o acumulado em 12 meses não se alterou do mês passado para cá.



A empresa de informações de crédito alerta, no entanto, para a possibilidade de aumento da inadimplência devido ao elevado nível de desocupação e subutilização da mão de obra no Brasil.



A empresa lembra que a inadimplência vem caindo no País desde o final de 2016, mas que o patamar historicamente baixo alcançado em 2017 proporcionou uma redução dos juros e um aumento da concessão de crédito.



Segundo a Boa Vista, os problemas no mercado de trabalho brasileiro "somados à lenta recuperação da renda, aumentam o risco de que a expansão recente dos empréstimos resulte em maior inadimplência."



Para a Boa Vista, a liberação dos recursos do FGTS pode melhorar a situação financeira das famílias e ajudar a frear o possível crescimento da inadimplência. "De qualquer forma, uma retomada mais vigorosa e generalizada do crédito aos consumidores, sem aumento dos riscos, segue condicionada à evolução do mercado de trabalho e do endividamento das famílias", afirma a empresa.



Dados Regionais



A pesquisa da Boa Vista analisa, ainda, dados regionais de inadimplência. No acumulado em 12 meses até agosto, as cinco regiões do País registraram queda do indicador.



O maior recuo foi no Sul, de 6,7%, seguido do Centro-Oeste, onde o indicador caiu 4,6%, e do Nordeste, onde houve queda de 3,1%. Já no Norte e no Sudeste, as baixas foram de 2,6% e 2,2%, respectivamente.