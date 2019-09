Representantes da China irão a Washington em outubro para negociações

Autoridades da China e dos Estados Unidos se encontrarão em Washington em outubro para uma nova rodada de negociações comerciais, segundo informações da TV estatal chinesa CCTV.



De acordo com a emissora, o vice-premiê chinês Liu He conversou por telefone na manhã de quinta-feira (pelo horário de Pequim) com o representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, e com o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin. Um porta-voz americano confirmou a ligação.



A CCTV disse que ambos os lados pretendem trabalhar juntos e "criar condições favoráveis" para as negociações.