'Após PEC paralela chegar na CCJ pretendo dar parecer em 48 horas', diz Tasso

O relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Jereissati (PSDB-CE), demonstrou interesse em dar um andamento rápido à proposta paralela que inclui Estados e municípios nas mudanças da aposentadoria. Ele disse que pretende emitir um relatório 48 horas após o texto chegar formalmente à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para análise de mérito.



Nesta quarta-feira, 4, a CCJ deu aval para criação da PEC paralela. O texto foi remetido ao plenário. Os senadores, a partir de agora, poderão apresentar emendas à proposta, que será direcionada à CCJ. No colegiado, Jereissati emitirá um relatório e a PEC paralela será submetida à votação de mérito.



De acordo com a presidente da CCJ, Simone Tebet (MDB-MS), a PEC paralela vai tramitar com 15 dias de atraso em relação à proposta principal, cuja conclusão no Senado está prevista para 10 de outubro.