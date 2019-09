Lagarde diz que manter política monetária altamente acomodatícia é recomendável

A diretora-gerente licenciada do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, disse hoje que a inflação da zona do euro está persistentemente baixa e que é recomendável a manutenção de uma política monetária altamente acomodatícia na região.



Lagarde fez a declaração durante sabatina no Comitê para Assuntos Econômicos e Monetários (ECON) do Parlamento Europeu, que avalia sua indicação para a presidência do Banco Central Europeu.



Em discurso no comitê, Lagarde afirmou que um mandato claro para o BCE é vital para a estabilidade da zona do euro e prometeu seguir os mesmos princípios do atual presidente da instituição, Mario Draghi, se sua nomeação for aprovada.



Lagarde disse ainda que o compromisso com o mandato do BCE, ter agilidade para fazer ajustes na política monetária e inclusão são princípios cruciais para quem comanda a autoridade monetária europeia, destacando que "boa liderança envolve ouvir todas as vozes".



Lagarde ressaltou, porém, que é preciso estar ciente também de eventuais efeitos negativos de medidas não convencionais de política monetária adotadas nos últimos anos.



Às 13h (de Brasília), o comitê parlamentar votará sobre a indicação de Lagarde à presidência do BCE.