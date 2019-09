PIB da Coreia do Sul avança 2,0% no 2º TRI, na comparação anual, mostra revisão

O Produto Interno Bruto (PIB) da Coreia do Sul cresceu 2,0% no segundo trimestre, na comparação com igual período do ano passado, informou o Banco da Coreia. O dado foi revisado e mostrou crescimento um pouco menor que o de 2,1% registrado anteriormente.



Na comparação com o primeiro trimestre, a economia sul-coreana avançou 1,0% no segundo trimestre (de 1,1% antes calculado).



Foi ainda informado que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de agosto ficou em 0,2% em agosto ante julho, abaixo da previsão de alta de 0,5% dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. O núcleo do CPI na Coreia do Sul avançou 0,9% em agosto, na comparação anual, e 0,1% ante o mês anterior. Fonte: Dow Jones Newswires.