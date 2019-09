Nível de armazenamento de hidrelétricas alcança 43,7%

O nível de armazenamento das hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional (SIN) está em 43,7% da capacidade, acima dos 31,9% anotados no mesmo período de 2017, considerado o pior ano da história, mas abaixo dos 55,1% estimados inicialmente para o início de setembro, em projeção realizada em janeiro, conforme apresentado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). "O nível está razoavelmente melhor que nos últimos anos, bem mais tranquilo", disse Humberto Alencar, da gerência de preços da CCEE, em apresentação sobre os fatores que influenciam a formação dos preços de curto prazo de energia.



Dados apresentados pela CCEE mostram que o nível do armazenamento caiu principalmente nos reservatórios do Sul ao longo do mês de agosto, passando de 79,3% no início do mês para 54% no início de setembro, baixa de 25,3 pontos porcentuais. Já no subsistema Sudeste/Centro-Oeste, considerado a "caixa d'água" do País, o recuo foi de 6 p.p., para 39,7%, enquanto no Nordeste a baixa foi de 4,3 p.p., para 48,7%, e o Norte anotou queda de 8,3 p.p., para 67,6%.



A projeção atual sinaliza para uma continuidade da redução do armazenamento até novembro, quando o nível do SIN chegaria a 27,8%. Em 2017, o armazenamento chegou a ficar abaixo de 20% entre outubro e novembro.