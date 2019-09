'Brasil está no fundo do poço por causa dos economistas', diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil está no "fundo do poço" por causa de economistas, e não por sua causa. "O Brasil está no fundo do poço dado aos economistas, e não ao capitão Jair Bolsonaro", declarou na saída do Palácio da Alvorada, na manhã desta segunda-feira, dia 2.



Bolsonaro foi questionado sobre a previsão de déficit primário de R$ 124,1 bilhões em 2020, ante a previsão do ministro Paulo Guedes na campanha de zerar o déficit em 2019. "Pergunta para o Paulo Guedes, eu não manjo nada de economia. Nada. Zero", disse. "Quem manjava, a tal de Dilma Rousseff, arrebentou o Brasil", afirmou, citando a ex-presidente petista.