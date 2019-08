Demanda nacional de energia elétrica em julho cai 0,4%

O consumo de energia elétrica no Brasil caiu 0,4% em julho contra igual mês do ano anterior, para 38.265 gigawatts-hora (GWh), informou a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) nesta sexta-feira. A queda do consumo da classe industrial foi determinante para o resultado, com queda de 3,2% contra julho de 2018.



O fraco desempenho da indústria em julho ocorreu mesmo com um dia útil a mais este ano do que no mesmo mês do ano passado, informou a EPE. As maiores quedas da indústria foram observadas no segmento químico (-13%); extração de minerais metálicos (-11,1%) e automotivo (-2,7%).



O setor de serviços registrou alta de 2,5%, na mesma comparação anual, e o residencial subiu 1,2%. No ano, o consumo de eletricidade no Brasil acumula alta de 1,4%, o mesmo porcentual dos últimos 12 meses.



Entre as regiões, o resultado negativo do Sudeste (-2,7%) - região que concentra metade do parque industrial do País - puxou o desempenho para baixo. O maior avanço no consumo de energia elétrica no mês foi na Região Norte (+6,1%), sobretudo em função da retomada gradual da metalurgia paraense (setor eletrointensivo). Centro-Oeste (+2,1%) e Nordeste (+2,4%) também registraram resultados positivos em julho.



"Acompanhando a trajetória descendente da série de taxas do acumulado de 12 meses da produção física industrial (IBGE), que alcançou -0,8% em junho, a série de taxas do acumulado de 12 meses do consumo de energia elétrica das indústrias atingiu -0,6% no mês", explicou a EPE na Resenha Mensal.