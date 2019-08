Leilão de Energia Nova A-6 é adiado de setembro para outubro

O Ministério de Minas e Energia adiou de 26 de setembro para 18 de outubro a realização do Leilão A-6 deste ano, para compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração. A decisão consta de portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU).



O documento também define a sistemática que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deve adotar na realização do leilão.