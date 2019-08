Autorizados os reajustes de tarifas de aeroportos de Salvador e Florianópolis

A Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos do Ministério da Infraestrutura autorizou nesta sexta-feira, 30, o reajuste dos tetos das tarifas aeroportuárias aplicáveis aos contratos de concessão do Aeroporto Internacional de Salvador - Deputado Luís Eduardo Magalhães, e do Aeroporto Internacional de Florianópolis - Hercílio Luz. Por meio de portarias publicadas no Diário Oficial da União desta sexta, está autorizado o reajuste de 3,3663% nas tarifas de embarque, conexão, pouso, permanência, armazenagem e capatazia dos dois aeroportos.



A tarifa para embarque doméstico nesses aeroportos passa a ser de R$ 32,13; para embarque internacional, R$ 56,90. A tarifa de conexão, tanto de voo doméstico quanto internacional, passa para R$ 9,83 por passageiro.



Na quinta-feira, 29, a Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos já havia autorizado o reajuste das tarifas aeroportuárias no Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins, e do Aeroporto Internacional de Porto Alegre - Salgado Filho.