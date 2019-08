Déficit nominal do setor público soma R$ 30,263 bi em julho, diz BC

O setor público consolidado registrou um déficit nominal de R$ 30,263 bilhões em julho, conforme o Banco Central. Em junho, o resultado nominal havia sido deficitário em R$ 30,102 bilhões e, em julho de 2018, deficitário em R$ 29,162 bilhões.



No mês passado, o Governo Central (Tesouro, Banco Central e INSS) registrou déficit nominal de R$ 24,082 bilhões.



Os governos regionais tiveram saldo negativo de R$ 6,315 bilhões, enquanto as empresas estatais registraram superávit nominal de R$ 134 milhões.



No ano até julho, o déficit nominal somou R$ 217,114 bilhões, o que equivale a 5,29% do Produto Interno Bruto (PIB).



Em 12 meses até julho, há déficit nominal de R$ 457,994 bilhões, ou 6,53% do PIB.