BB transfere 20,785 milhões de ações ON da União para BNDES

O Banco do Brasil (BB) comunicou que, em cumprimento a determinação do Ministério da Economia, transferiu na última quarta-feira, dia 28, um total de 20.785.200 ações ordinárias da instituição que pertenciam à União, para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).



O movimento faz parte dos planos do governo de alienar participação que excede ao controle acionário do BB.