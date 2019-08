'Lógico que é lenta', diz Bolsonaro sobre retomada da economia

O presidente Jair Bolsonaro admitiu nesta sexta-feira, 30, que a retomada da economia ainda é lenta, mas comemorou o crescimento de 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB) por avaliar que os números "vêm em cima de investimento e não em cima de consumo".



No início de coletiva de imprensa, Bolsonaro leu as manchetes de três jornais, entre eles o Estado de S. Paulo, e criticou o fato de mencionarem que a retomada da economia é lenta. "Não tem o que falar, não tem o que criticar, mas é obrigado a elogiar e sempre tem o 'mas'", disse.



Em seguida, ao ser questionado se considerava que a retomada da economia, então, tem sido rápida, ele recuou. "Não é rápida, é do trimestre", reagiu. "É lógico é que é lento, a economia é igual a um transatlântico, não é de uma hora para outra", reforçou.



O PIB cresceu 0,4% em relação aos três primeiros meses do ano, acima da mediana das estimativas dos analistas do mercado financeiro, calculada em 0,2% (pesquisa Projeções Broadcast, do sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado). Na comparação com o segundo trimestre de 2018, o PIB apresentou alta de 1,0% no segundo trimestre de 2019, vindo também acima da mediana das previsões (0,80%).



Bolsonaro comparou a retomada lenta da economia a uma pessoa que está endividada. "Até na sua casa, quando o pessoal está endividado aí, é devagar, é complicado para a gente recuperar. O bom desses números é porque vem em cima de investimento e não em cima de consumo", disse.



O presidente afirmou que agora virá um "pequeno crescimento" com base em consumo com a "antecipação do décimo terceiro, do INSS, e a questão também da liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que começa em setembro". "Vai ter um crescimento um pouco fogo de palha. Quem dizem são os economistas, porque eu não entendo nada de economia."