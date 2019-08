Nordea suspende compra de bônus do Brasil por temor sobre resposta a incêndios

Maior banco dos países nórdicos, o Nordea afirmou nesta quinta-feira que estava suspendendo as compras de bônus do governo do Brasil, devido a preocupações sobre a resposta aos incêndios na região da Amazônia. Sediado em Helsinque, na Finlândia, o Nordea informou que a "quarentena temporária" significa que não comprará bônus brasileiros denominados em dólar ou real até nova avaliação posterior sobre o tema.



O Nordea afirma em comunicado que sua avaliação sobre a ambiental, social e da governança para o Brasil identificou riscos por causa do desmatamento e de planos do governo do presidente Jair Bolsonaro para relaxar proteções ambientais.



O banco afirma que o modo como o governo lida com a questão poderia afetar a estabilidade política no Brasil, ameaçando o acordo de livre-comércio entre o Mercosul e a União Europeia, e potencialmente levar companhias internacionais a boicotar produtos agrícolas do País.



Outros investidores institucionais da Europa também têm demonstrado preocupações sobre os incêndios na Amazônia. Fonte: Associated Press.