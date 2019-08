Empoçamento de gastos nos ministérios atingiu R$ 12,1 bi em julho, diz Tesouro

O Tesouro Nacional informou nesta quinta-feira, 29, que o chamado "empoçamento" de gastos nos ministérios estava em R$ 12,1 bilhões em julho. O valor é equivalente a 8,4% do limite de pagamento dos órgãos.



"A rigidez alocativa explica grande parte do empoçamento. Mínimos constitucionais para Saúde e Educação, vinculações e outras despesas obrigatórias - como emendas impositivas - exemplificam a rigidez alocativa", explicou o Tesouro.



Somente no Ministério da Saúde, o empoçamento de recursos é de R$ 3,2 bilhões. Já as emendas parlamentares respondem por R$ 2,2 bilhões dos recursos empoçados.



O Ministério da Educação tem R$ 1,9 bilhão em recursos imobilizados e o empoçamento no Ministério da Defesa chega a R$ 1 bilhão.