Desemprego na Alemanha se mantém em 5% em agosto, como previsto

A taxa de desemprego da Alemanha ficou em 5% em agosto, inalterada ante julho, segundo dados oficiais com ajustes sazonais divulgados nesta quinta-feira. O resultado veio em linha com a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.



Os pedidos de auxílio-desemprego na maior economia da zona do euro subiram 4 mil em agosto, depois de avançarem 1 mil em julho, numa indicação de que a recente desaceleração alemã começa a afetar o ainda robusto mercado de trabalho do país. Neste caso, a projeção do mercado era de acréscimo de 3 mil.



Em termos não ajustados, a taxa de desemprego alemã foi de 5% em julho para 5,1% em agosto. Fonte: Dow Jones Newswires.