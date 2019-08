Petrobras eleva em 3,5% preço da gasolina nas refinarias

A Petrobras elevou o preço médio da gasolina em 3,5% nas suas refinarias com vigência nesta quarta-feira, 28. Conforme tabela divulgada no site da empresa, o preço médio da gasolina passou de R$ 1,623/litro para R$ 1,679/litro.



O último ajuste na gasolina havia sido feito no dia 16 deste mês.



Enquanto isso, o preço do diesel permanece estável desde o dia primeiro deste mês.