Trump diz que EUA estão indo muito bem com a China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que seu país está "indo muito bem com a China", o que, segundo ele, "nunca aconteceu antes".



Em mensagem publicada em sua conta oficial no Twitter, Trump afirmou ser "muito interessante ler e ver todos os conselhos gratuitos e interessantes" que ele tem recebido sobre a China "de pessoas que tentaram lidar (com o país asiático)" no passado "e falharam miseravelmente".



No começo da semana, Trump declarou que os Estados Unidos e a China retomarão negociações comerciais em breve e disse acreditar que os dois países chegarão a um acordo para superar a atual disputa bilateral.