Maia diz que Câmara ainda espera envio da reforma Tributária do governo

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que a Casa ainda aguarda o envio da reforma tributária de autoria do governo federal. Para ele, um texto do Executivo seria importante para saber qual é a posição do governo em relação ao tema.



A equipe econômica do governo Jair Bolsonaro estuda a possibilidade de conceder uma espécie de incentivo para atrair Estados e municípios ao Imposto sobre Valor Agregado (IVA) federal, cuja adesão de governadores e prefeitos seria optativa, de acordo com fontes ouvidas pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



"Queremos debater com calma incluindo governo", afirmou o presidente da Câmara.



Autonomia do BC



O presidente da Câmara dos Deputados disse que se reuniu nesta terça-feira com a equipe do Banco Central, pela manhã. De acordo com ele, vai ser organizada uma reunião na semana que vem para, com o presidente do BC, Roberto Campos Neto, para debater a autonomia da autarquia.



"Sobre a autonomia do BC, vamos organizar uma reunião semana que vem com líderes e parlamentares que se interessam pelo tema e também com o presidente do BC", disse Maia.