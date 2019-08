Uso da capacidade da indústria de máquinas e equipamentos cai para 73,9% em julho

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) da indústria de máquinas e equipamentos recuou 2,1 ponto porcentual em julho ante o mês anterior. Passou de 76% em junho para 73,9% no mês passado, segundo a Abimaq, entidade que congrega as empresas do setor.



De acordo com a associação, o Nuci de julho deste ano também recuou em relação à marca de igual mês do ano passado, quando registrava 76,2%.



Em apresentação à imprensa, a direção da Abimaq afirma que a indústria continua atuando com forte ociosidade após a forte crise econômica, que levou ao encolhimento tanto do estoque de capital como de mão de obra.