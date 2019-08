Bradesco aparece com R$ 8,38 bi em nova lista de credores da Odebrecht

Bradesco e Itaú Unibanco aparecem como os mais expostos entre os bancos privados brasileiros na nova lista de credores da Odebrecht, apresentada na segunda-feira, 26, à noite, junto com o plano de recuperação judicial, à Justiça de São Paulo.



De acordo com o documento, o Bradesco tem R$ 8,383 bilhões em créditos quirografários, classe III, contra o grupo, dos quais R$ 27,6 mil correspondem a dívidas do Bradesco Cartões.



O Itaú Unibanco consta na lista de credores com créditos de R$ 7,71 bilhões na classe III, de credores quirografários.



O Santander tem R$ 1,083 bilhão quirografários na classe III, com exceção de R$ 15 milhões na classe II, com garantia real, e R$ 77,69 milhões classificados como trabalhistas, classe I.



Outros credores bancários que constam na lista são o Banco ABC Brasil, com dívidas de R$ 103,457 mil, e o Banco Votorantim, com R$ 109,69 milhões.