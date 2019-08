Leilão da concessão da BR-364/365 na B3 é adiado para 27 de setembro

A data do leilão de concessão da BR-364/365, trecho de 437 quilômetros entre Jataí (GO) e Uberlândia (MG), foi alterada de 18 para 27 de setembro de 2019. O novo cronograma foi publicado na edição desta terça-feira, 27, do Diário Oficial da União.



Pode ser conferido no seguinte endereço na internet http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/comunicado-relevante-n-4-de-26-de-agosto-de-2019-212708854



Conforme informações da Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT), o ajuste foi realizado a pedido do Ministério da Infraestrutura.