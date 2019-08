Governo zera tarifa de importação de bens de capital e bens de informática

A Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia zerou as tarifas de importação de vários bens de capital e de bens de informática e telecomunicações. Os itens beneficiados são máquinas e equipamentos industriais sem fabricação nacional, todos na condição de ex-tarifários. Originalmente, esses bens são tributados com alíquotas como 12%, 14%, 16%, 18%.



A decisão consta de duas resoluções publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira.



As medidas entram em vigor em dois dias úteis e terão vigência até 31 de dezembro de 2021.