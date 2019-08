Narrativa mal construída de Bolsonaro acaba gerando sinalização ruim, diz Maia

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), disse nesta segunda-feira, 26, que a narrativa mal construída do presidente da República, Jair Bolsonaro, acaba gerando uma sinalização ruim. De acordo com Maia, nem é a intenção de Bolsonaro criar os mal-entendidos e que isso fica claro em conversas que mantém com o mandatário, como ocorreu no último sábado.



O curioso, de acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, é que desmatamentos ocorrem, normalmente, quando a economia está em crescimento. "Desmatamento ocorre com economia em alta. Então, não é com economia parada", avaliou.



Maia disse ainda para os empresários franceses que mantenham a confiança na ratificação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia.



Por outro lado, Maia também não poupou os europeus de críticas. Para ele, diversos países que se sentem ameaçados pelo agronegócio brasileiro usam argumentos ambientais para rebater a eficiência do setor. "Como nação que concentra a Amazônia, temos responsabilidade de protegê-la. Temos o dever de agir de modo responsável e sustentável em relação da Amazônia", disse.



Maia participa nesta segunda em evento reunião-almoço organizado pela Câmara de Comércio França-Brasil (CCFB), na capital paulista.