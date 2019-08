Para ministra, Brasil escolheu ampliar produtividade promovendo sustentabilidade

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que o Brasil concilia produtividade e sustentabilidade na produção agrícola. "O caminho que o Brasil escolheu trilhar é o da ampliação da produtividade promovendo a sustentabilidade ambiental, econômica e social. O Brasil tem uma das legislações ambientais mais avançadas do mundo, o Código Florestal, que é referência e reforça o compromisso de seguir o caminho da sustentabilidade", afirmou ela em São Paulo, durante o 4º Diálogo Brasil-Japão.



Ela afirmou também que é preciso mostrar ao mundo que o Brasil produz alimentos com sustentabilidade. "Os exigentes compradores globais precisam ser informados sobre a realidade da produção dos alimentos no Brasil - desde sua origem nas fazendas até a mesa do consumidor. É fundamental que o mundo conheça o exemplo que a agricultura brasileira tem a dar em aspectos ambientais, sociais e trabalhistas."



O Brasil enfrenta crises internacionais ligadas à sustentabilidade por causa do aumento das queimadas na Amazônia e por causa das recentes legalizações de defensivos agrícolas.