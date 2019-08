Trump diz esperar não ter necessidade de punir carros alemães com tarifas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira esperar não ter necessidade de aplicar tarifas a carros alemães, depois de se reunir com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, às margens da cúpula do G-7 em Biarritz, na França.



Trump, que falou em coletiva de imprensa ao lado da chanceler, disse que discutiu com Merkel um possível acordo comercial entre EUA e União Europeia e comentou que o bloco é tão "durão" quanto a China no que diz respeito ao comércio.



Segundo Trump, os EUA "perderam muito dinheiro" por causa da UE ao longo dos anos e foi o governo de seu antecessor, Barack Obama, que permitiu a "injusta vantagem comercial" dos europeus e também dos chineses.



