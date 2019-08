Índice alemão Ifo de sentimento das empresas atinge menor nível desde 2012

O índice de sentimento das empresas da Alemanha caiu de 95,8 pontos em julho para 94,3 pontos em agosto, atingindo o menor nível desde novembro de 2012, segundo pesquisa divulgada hoje pelo instituto alemão Ifo. O resultado ficou bem abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda do indicador a 95,1 pontos neste mês.



O chamado subíndice de expectativas econômicas do Ifo diminuiu de 92,1 pontos em julho para 91,3 pontos em agosto, tocando o menor patamar em mais de dez anos. Já o subíndice de condições atuais diminuiu de 99,6 para 97,3 pontos no mesmo período.



"As rugas de preocupação dos CEOs alemães estão ficando mais profundas", comentou o Ifo, referindo-se aos presidentes executivos de empresas do país. O instituto acrescentou que há indicações cada vez maiores de uma recessão na Alemanha.



Recentemente, dados oficiais mostraram que o Produto Interno Bruto (PIB) alemão sofreu contração de 0,1% no segundo trimestre de 2019 ante os três meses anteriores.



A pesquisa mensal do Ifo envolve cerca de 9.000 empresas dos setores de manufatura, serviços, comércio e construção. Com informações da Dow Jones Newswires.