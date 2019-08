Trump diz que EUA vão retomar diálogo comercial com China em breve

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que Washington recebeu duas ligações telefônicas da China na noite de ontem e que os dois países retomarão negociações comerciais "em breve" e de "forma muito séria".



Trump, que falou durante coletiva na reunião do G-7 em Biarritz, na França, disse ter muito respeito pelo presidente chinês, Xi Jinping, e acrescentou que Pequim quer fechar um acordo comercial com os EUA. "Acho que teremos um acordo", afirmou.



Os comentários de Trump vieram após uma nova escalada na disputa comercial entre EUA e China. Na sexta-feira (23), Pequim anunciou que irá tarifar mais US$ 75 bilhões em produtos chineses, levando Trump a anunciar elevação de tarifas para US$ 550 bilhões em bens chineses.