EUA: Trump ameaça usar autoridade de emergência contra a China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaça usar a autoridade de emergência concedida por uma lei federal, para fazer cumprir sua ordem via Twitter para empresas americanas cortarem os laços com a China em meio a uma guerra comercial entre as duas nações.



O anúncio da China de que estava elevando as tarifas sobre US$ 75 bilhões em importações norte-americanas deixou Trump enfurecido. No Twitter, o mandatário norte-americano declarou que as empresas americanas "estão ordenadas a começar imediatamente a procurar uma alternativa à China".



Mais tarde, ele esclareceu que estava ameaçando fazer uso da Lei de Poderes de Emergência Internacional. Ele pretende confiar em um ato promulgado em 1977 - que é usado para atacar terroristas, regimes desonestos e traficantes de drogas - como a mais nova arma no confronto entre as duas maiores economias do mundo. Fonte: Associated Press.