Decreto inclui ações excedentes do BB no Programa Nacional de Desestatização

O presidente Jair Bolsonaro acatou recomendação do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e incluiu no Programa Nacional de Desestatização (PND) um total de 20.785.200 de ações ordinárias de emissão do Banco do Brasil, excedentes à manutenção do controle acionário da União. O decreto com a decisão está publicado no Diário Oficial da União (DOU).



O documento designa o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como responsável pela execução e pelo acompanhamento dos atos necessários à alienação dessas ações ordinárias do BB.