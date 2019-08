Inflação ao consumidor do Japão avança 0,5% em julho, na comparação anual

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Japão teve alta de 0,5% em julho, na comparação anual. Na comparação mensal, o CPI subiu 0,1% ante junho no país.



O núcleo do índice, que exclui alimentos e energia, mostrou crescimento de 0,6% em julho, na comparação anual. Em junho, a alta anual havia sido de 0,5%. Fonte: Dow Jones Newswires.