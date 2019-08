Ideia é criar BR do mar, diz secretária de Planejamento sobre cabotagem

A secretária de Planejamento, Desenvolvimento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura, Natália Marcassa, disse nesta quinta-feira, 22, que a Pasta assinou na quarta-feira, 21, uma política de diretrizes para o avanço da cabotagem (navegação feita próxima da costa) no País.



Segundo ela, a ideia é criar uma "BR do mar", mas ponderou que há cuidados a serem tomados ao abrir a costa brasileira.



Marcassa disse que a cabotagem foi o modal de transporte que mais cresceu no ano passado, um avanço de 18%.



Segundo ela, isso ocorreu sem nenhum estímulo pelo governo, provavelmente por causa de uma migração pela majoração da tabela do frete.